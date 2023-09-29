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Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol ile Yönetim Kurulu Üyesi ve KADEM Avukatı Goncagül Yurttaş Kartancı, dün boşandığı eşi tarafından öldürülen Zehra Gümüş için “adalet” istediklerini belirterek, saldırıyı kınadılar.

‘KADINLAR OLARAK BİR KERE DAHA SARSILDIK’

Üzücü olayla birlikte kadınlar olarak bir kere daha sarsıldıklarını ifade eden Goncagül Yurttaş Kartancı, “KADEM olarak sosyal yapı farkı gözetmeksizin toplumun her kesiminde işlenen bu türden vahşi cinayetlere karşı, hem siyasi, hem sosyal alanlarda güçlü bir sesin yükselmesi gerektiğine ve vicdanları teskin edecek adil bir hükmün bir an önce verilmesinin gerekliliğine inanıyoruz” dedi.

‘ADALETİN YERİNİ BULMASI İÇİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ’

Kartancı, diğer kadın cinayetlerinde olduğu gibi Zehra Gümüş olayında da adaletin sağlanması ve failin hak ettiği en ağır ve caydırıcı cezaya çarptırılması için hem bu vahim olayın hem benzer davaların sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

ŞENOL: KADIN CİNAYETLERİ KATLANARAK ARTIYOR

KADEM İl Temsilcisi Fatma Nur Şenol ise Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve cinayetin her geçen gün katlanarak artmakta olan bir toplumsal yara haline geldiğini ifade ederek, “Kadınların güven için yaşayacağı bir dünya için yola çıkan bizler, bu acı olayın ardından Zehre Gümüş için adalet istediğimizi ve adalet yerini buluncaya kadar davanın takipçisi olacağımızı söylüyorum” diye konuştu.