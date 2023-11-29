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Cuma akşamı evinde Ahlatçı Çorum FK ile karşılaşacak olan Adanaspor, hazırlıklarını moralli şekilde sürdürüyor, Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde geçtiğimiz hafta sonu Bodrumspor deplasmanında üç puanla dönerek moral bulan turuncu beyazlılar hafta başından itibaren Çorum FK hazırlıklarını sürdürüyor.

Turuncu beyazlılar ligde çıkışlarını evlerinde kazanarak sürdürmek istiyor. Sezon başında Giresunspor ile Çorum FK’yı deplasmanda yenmeyi başaran Mustafa Kaplan bir devrede Çorum FK ile ikinci kez karşılaşacak. Tecrübeli teknik adam Çorum FK karşısında ikinci galibiyetini almak için mücadele edecek.