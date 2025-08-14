Cumartesi günü sezonun ilk deplasman maçında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Arca Çorum FK dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın Yeni Stadyumda yaptığı çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde yapılan çalışmaya tüm futbolcular katıldılar. Uzun süredir takımdan ayrı olarak çalışan Geraldo takımla birlikte çalışmalara başladı. Tam çalışma öncesinde futbolcularla yaptığı toplantıda Adana Demirspor maçının oyun taktiği üzerinde durdu ve mevkisel olarak uyarılarda bulundu.

Daha sonra ısınma ile başlayan antrenman beşe iki pas çalışması ile devam etti. Daha sonra önce dar alanda daha sonra geniş alanda topa sahip olma çalışması yapktıran Teknik Heyet ardından hücum ve savunmaya önce ayrı ayrı daha sonra birlikte hücum ve savunma taktiği çalıştırdı. Hücum ve savunma oyuncularına bu çalışma sırasında uyarılarda bulunan Teknik Direktör Tahsin Tam topa sahip olmanın önemine dikkat çekti.

Çalışmanın son bölümünde ise kaleli oyun oynayan kırmızı siyahlı takımda morallerin yerinde olduğu ortaya çıkan renkli görüntülerden belli oldu. Arca Çorum FK Adana Demirspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile tamamlayacak ve yarın sabah yola çıkacak.