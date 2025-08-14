Çorum FK’da sezonun ilk deplasman maçının seyahat programı belli oldu. Kırmızı Siyahlı takım Adana’ya uçakla gidecek otobüsle dönecek.
Arca Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarının Çorum etabını tamamlayacak. Kırmızı Siyahlı takımda açıklanan maç kadrosu yarın saat 08.30’da kahvaltının ardından otobüsle Ankara’ya hareket edecek. Çorum FK kafilesi Esenboğa Havaalanından saat 14.30 uçağı ile Adana’ya uçacak. Kırmızı Siyahlı takım cuma akşam saatlerinde Adana’da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Çorum FK kafilesi maçın ardından ise uçak saati uymadığı için otobüsle Çorum’a dönecek.
Muhabir: Halil Öztürk