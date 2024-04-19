Ahlatcı Çorum FK’nın pazar günü oynayacağı zorlu Adanaspor maçı biletlerine ilgi yine beklenenden çok düşük.

Ligde üçüncülük için zorlu rakipleri ile mücadele eden ve bu noktada fikstür avantajına sahip olan kırmızı siyahlı takımın Adanaspor maçı biletleri hafta başında satışa çıktı.

Dört gündür satışta olan Adanaspor maçının bilet satışında dün akşam saatleri ile itibari ile satılan bilet sayısının 543 olduğu öğrenildi.

Dün saat 17.30 itibari ile Batı Sol 1 adet doğu tribün 277 adet kuzey kale arkası 188 adet misafir tribün 6 adet İP tribünü ise 71 adet bilet satıldığı öğrenildi. Bilet satışının bugün ve yarın artması bekleniyor.