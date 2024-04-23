Ahlatcı Çorum FK’nın Adanaspor ile sahasında oynadığı maçı 5880 biletli taraftar izledi. Kırmızı siyahlı takım lig üçürcülüğü için Sakaryaspor ve Kocaelispor gibi köklü camialara karşı büyük bir mücadele verdiği ligde kırmızı siyahlı takımın taraftar sayısı bekleneni yine bulmadı.

Karşılaşmayı Loçalardan toplam 288, batı sağ ve sol tribünden 70 en fazla taraftarın olduğu maraton bölümünde ise 2514 biletli taraftar izledi. Kuzey kale arkasından 1864 taraftarın izlediği maçı misafir tribününden ise 63 biletli taraftar izledi. VİP tribününde ise 988 olmak üzere toplam 5880 biletli taraftar izledi.

Kırmızı Siyahlı takımın bu sezonki en fazla taraftarı iki hafta önce oynanan Kocaelispor maçını yedi binin üzerinde taraftar izlerken bu sayı takımın hedefe yaklaşmasına rağmen sayının düşmesi dikkat çekti.