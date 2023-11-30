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Ahlatcı Çorum FK’nın yarın akşam Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maçı Ankara bölgesi hakemi Alper Akarsu yönetecek. Alper Akarsu kırmızı siyahlı takımın bir maçını yönetti evinde kaybetti, Adanaspor’un ise üç maçında düdük çaldı evinde iki maçı kazandı deplasmanda bir maçı ise kaybetti.

3. ligde 9 maç yönettikten sonra klasman yükselen ve 2. ligde 15 maçta görev yaptıktan sonra 1. lige yükselen Alper Akarsu bu ligde toplam 27 maçta düdük çaldı. Bu maçlardan 10’unu ev sahibi takım 10’unu deplasman takımı kazanırken 8 maç ise berabere bitti,

Ahlatcı Çorum FK’nın sahasında grup lideri Eyüpspor’a 3-2 yenildiği maçta ilk kez düdük çalan Alper Akarsu ev sahibi Adanaspor’un ise dördüncü maçında düdük çalacak. Ev sahibi takım 21-22 sezonunda evinde Menemen FK’yı 6-2 yendiği maçı yeneten Akarsu geçen sezon Boluspor’a deplasmanda 1-0 yenildiği maçta görev yaptı. Akarsu bu sezon başında ise Adanaspor’un evinde Erzurumspor’u 1-0 yendiği maçta görev yaptı.

Maçın yardımcı hakemleri ise Antalya’dan Serhat Sağır ve Diyarbakır’dan Emre Doğu. Maçın dördüncü hakemi ise Konya’dan Ramazan Doğanay.