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Ahlatcı Çorum FK ligin 14. haftasında cuma akşamı Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ligde 6 hafta süren galibiyet hasretine pazar günü sahasında Altay önünde aldığı 3-0’lık galibiyet ile son veren kırmızı siyahlı takım Adanaspor hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta haftanın ilk antrenmanı öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Altay maçındaki futbol ve ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ederek aynı ciddiyetle yola devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Daha sonra Altay maçında 90 dakika forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular ise sahada ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalışma yaparak haftanın ilk antrenmanını tamamladılar. Kırmızı Siyahlı futbolcuların hayli moralli oldukları gözlendi.

Öte yandan sakatlıkları geçen kaleci Ali Türkan ve Ahmet İlhan takımla birlikte çalışmalara başladılar. İki futbolcunun Adanaspor maçında forma giyebilecekleri öğrenildi. Kırmızı Siyahlı takım Adanaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.