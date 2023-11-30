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Yarın akşam sahasında Ahlatcı Çorum FK’yı konuk edecek olan Adanaspor hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Turuncu beyazlı takımın Teknik Direktör Mustafa Kaplam yönetiminde Çatalan Tesislerinde sürdürdü.

Ligde geçen hafta Bodrumspor deplasmanından altın değerinde üç puanla dönen turuncu beyazlılar bu maçın verdiği moralle Çorum FK maçına hazırlanıyorlar. Ligin ikinci hafta maçında Giresunspor’un başında Çorum FK’yı deplasmanda yenen Mustafa Kaplan kırmızı siyahlı takımın eksileri ve artıları konusunda futbolcularına bilgiler verdi.

Turuncu Beyazlı takım Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile tamamlayacak.