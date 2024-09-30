Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Ahlatcı Çorum FK'ye 2-0 mağlup olan Adanaspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, "Adanaspor inşallah bu sıkıntılı günleri aşacaktır." dedi.

Kılıç, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleye kötü başladıklarını söyledi.

Tüm uğraşlarına rağmen 2-3 tane net gol kaçırdıklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Kötü durumdan kurtulmak gerekiyor. Basit gol yeme alışkanlığından kesinlikle kurtulmak gerekiyor. Adanaspor inşallah bu sıkıntılı günleri aşacaktır. Birlik olmak lazım. Adanaspor'u sevmek lazım. Herkesin el ele verip bizler, oyuncular ve taraftarlar bu işi kurtarmamız lazım. Geçen sene çok zorlu bir dönemi başardık. Önümüzdeki haftayı puan veya puanlarla geçebilirsek ondan sonra milli takım arasında önemli çalışmalar yapabiliriz. Üzgünüz inşallah en kısa zamanda toparlanacağız."