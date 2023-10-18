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Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam lige adaptasyon yılında takım olarak iyi işler yaptıklarını yaptıkları hataları asgariye indirmeleri halinde bu puan yapısı ile ligin üst sıralarını zorlayabileceklerini gösterdiklerini söyledi.

İyi niyetli her türlü eleştiriye açık olduğunu belirten Tam ‘Henüz kulübün yatırım yaptığı ancak istediğimiz verimi alamadığımız oyuncularımız var. Bizim hedefimiz kulübün menfaati doğrultusunda bu futbolcuların performansını üst seviyeye çıkarmak’ dedi.

Tahsin Tam, milli arayı en verimli şekilde değerlendirdiklerini belirterek Ligin ilk sekiz haftalık periyodu ve bundan sonraki hedefleri ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Tam açıklamasında şunları söyledi: ‘Ligin son maçında Bandırmaspor deplasmanında özellikle ilk 45 dakikalık bölümde bu sezonki en iyi oyunlarımızdan bir tanesi oldu. İlk yarı tamamen bizim kontrolümüzde geçti. Maçı koparabileceğimiz fırsatlarıda yakaladık. İzleyenlere de keyf verdiğimizi düşünüyorum. Ama malesef bu atakları golle sonuçlandıramadık.

‘Bu ligde her puan önemli’

Ortaya koyduğumuz oyun noktasında her zaman objekti olmaya çalıştım, Gerek rakibimize karşı gerekse kendi takımıma karşı maç önü ve sonunda yaptığım değerlendirmelerde hep objektif olmaya çalıştım. Geriye dönüp baktığımızda kaybettiğimiz maçlara bakınca Giresunspor maçının ilk 45 dakikası çok kötü bir futbol ortaya koyduk. Gençlerbirliği maçının genelinde iyi oynamıştık. Bodrum maçına bakıyorum 20 dakika kötü başladığımız bir maçtı ama orada hakem faktörü devreye girmişti.

Bandırmaspor maçı bize galibiyet yazan bir maç gibi görünse de bir puanda önemli bizim için. Çünki Bandırmaspor bu ligin güçla takımlarından biri. Diğer maçlarda da yenilmemeyi becerebilseydik puan sıralamasında çok daha üst sıralarda olabilirdik.

‘Kulübün menfaatleri her şeyin üzerinde’

Bu ligin yeni takımıyız ve adaptasyonumuz her geçen gün artıyor. Hata tam verim alamadığımız oyuncularımız var. Performansını yükseltmemiz gereken oyuncular var. Kadromuzda bulunan her oyuncumuz bizim için çok değerlidir. Bizde çalışma metodumuzla ona o değeri hissettirmek zorundayız. Bu doğrultuda da onlardan verimalmak ve değerini artırmak da bizim görevimiz.

Şu anda mevcut kadromuzdaki futbolculara kulübümüz yatırım yaptı. Bu yatırımın karşılığını almak için hepsinden azami yararlanmak istiyorz. Henüz tam beklediğimiz verimi alamadığımız oyuncularımız var. Onların bu performansını yukarı çekmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. Kulübün menfaatleri her şeyin üzerinde gelir. Bu doğrultuda mücadele edeceğiz.

‘İyi niyetli her türlü eleştiriye açığız’

Taraftarlarımızdan da isteğimiz bize destek vermeye devam etsinler. Lig başından itibaren bize sabırla destek veriyorlar. Onlardan ricamız buna devam etsinler. Bizim samimi destek veren bir taraftar kitlemiz var. Tabiki eleştiri futbolun doğasında var. Bu eleştiriler de bizim kendimizi geliştirmemiz için yapılan eleştiriler. Biz her eleştiriye açığız.

Ancak şunun farkında olsunlar biz Çorumspor markasına hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımız bu yönde gerek oyuncularımız gerekse teknik heyetimiz bu çalışma azminden de ödün vermiyoruz. Takımı en iyi noktaya getirmek istiyoruz. Seyircimizde en iyisini sahada görmek istiyoruz

‘Adaptasyon yılında yukarıları zorlayacağımızı gösterdik’

Biz bu sezona adaptasyon yılı olarak baktık. Başkanımız da bunu sezon başında ifade etti. Ama geldiğimiz süreçte oynadığımız oyun ve topladığımız puanlar bizi yukarı taşıyabilir mi bunu gördük. Eğer hatalarımızı biraz daha azaltabilirsek ve biraz daha kompakt oyun ortaya koyduğumuz da puan sıralamasında daha yukarıda olacağımızın farkındayız.

‘Keyifli bir maç olacak’

Eyüpspor ligin lideri ve kadro derinliği, oynadığı oyun ortada. Olağanüstü kadro maliyeti olan bir takım. Birkaç yıldır bir üst lige çıkmak için maddi ve manevi önemli yatırımlar yapmış bir takım, Onlar da kaliteli ayakları sonuca gittiklerini gördük. Bizde bu kaliteli ayakları durdurma yönüne analizlerimizi yapıyoruz. Ben çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Heyecanla o günün gelmesini bekliyorum. Taraftarımıza iyi bir maç izlettireceğimizi düşünüyorum’ dedi.