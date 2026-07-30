İsmi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Başkanlığı için konuşulan eski il başkanı Cengiz Atlas, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Cengiz Atlas, CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığı konusunda görüşmeye davet edildiğini doğrularken, bu göreve aday olmayı düşünmediğini ve atanacak yeni il başkanına destek vereceğini genel merkeze ilettiğini açıkladı.

Atlas, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli yol arkadaşlarım ve partililerim; CHP'de yaklaşık 40 yıldır siyaset yaparak partimize emek veriyorum. Partimizin her kademesinde görev aldım. O onuru partililerimiz bana yaşattı. Milletvekili aday adayı ve adayı oldum. Seçilemedim, seçilecek sıraya gelmedim. Partime ne kızdım ne de kırıldım. Kendim seçilecekmiş gibi partimize gece gündüz emek verdim, vermeye de devam ediyorum.

Genel Merkezimizden bugün görüşmek için davet aldım. Ancak partimizin il başkanlığına aday olmayı düşünmediğimi, atanacak il başkanına destek vereceğimi bildirdim. Yaşanan süreç içinde hiçbir mecrada il başkanı olmak istediğimi veya bu göreve talip olduğumu ne yazdım ne de söyledim. CHP'de kalıp partime destek vermeye devam edeceğimi bir kez daha ifade ediyorum. Saygı ve sevgilerimle."