Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partinin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Dünkü gelişmenin ardından Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Rumi Bekiroğlu da sosyal medya hesabından partinin feshedilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

'Bu ülkenin siyasetine yeni anlayış, yeni bir ufuk çizerek siyasi ahlakın ön plana alındığı ,adalet ,demokrasi ve vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükseltmek, eşit yurttaşlık düsturu ile başladığımız Gelecek Partimizde siyasi yolculuğa yedi yıl sonra bir es veriyoruz.' diyen Bekiroğlu; "Sayın Prof Dr Ahmet Davutoğlu beyin önderliğinde kurulan Gelecek Partisi Kurucusu, akabinde Genel Başkan Yardımcısı olduğum partimiz de Türkiye’de siyasi sistemin büyük bir çıkmaza sürüklendiği, bir tarafta gücün tekelleştiği, diğer tarafta ise alternatif siyasal güçleri etkisizleştiren bir parçalanmanın yaşandığını üzülerek görmekteyiz. Bu şartlar altında mevcut siyasi iklimin bir parçası olmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz. 'Evvel Refik, bade’l tarik' diyerek bu yolda yürüdüğüm tanıdığım tanımakla gurur duyduğum tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı