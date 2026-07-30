Çorum'da 2024 yılında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Samet Şeker'in babası Esad Şeker, oğlunun cinayete kurban gittiğini öne sürerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

2024 yılında kaybolduktan 5 gün sonra bir bağ evinin bahçesinde ters dönmüş otomobilin içerisinde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki Samet Şeker’in dosyası "trafik kazası" denilerek kapatılmak istendiğini, oğlunun doğum gününde adalet çığlığı atan baba Çorumlu Esad Şeker, dosyada karartılan delillere, görmezden gelinen bilirkişi ve adli tıp çelişkilerine isyan etti.

Yargının duyarsızlığına da tepki gösteren acılı baba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanlığı’na seslenerek adil bir yargılama için yardım istedi.

‘Bilirkişi ve Adli Tıp raporlarında ciddi çelişkiler var’

Haber Expres'te yer alan habere göre, olayın ilk anından itibaren adli sürecin üstünün örtülmeye çalışıldığını öne süren Şeker ailesi, dosyaya yansıyan ve cevapsız bırakılan şüpheleri tek tek sıraladı.

Olay yerinde bulunan kimlik ve toplanmayan Hts-Pts kayıtları’

Maktulün ablası Kübra Şeker, olay yerinde kardeşinin kız arkadaşına ait kimlik kartını kendi imkânlarıyla bulduklarını, ancak emniyet güçlerinin bu hayati delili teslim alırken tedirgin ve çekimser bir tavır sergilediğini iddia etti.

"Kimse sesimizi duymuyor”

‘Doğum gününde sosyal medyadan yürek yakan mesaj:

Oğlunun doğum gününde sosyal medya hesabından çaresizlik ve isyan dolu bir paylaşım yapan baba Esad Şeker, Samet'in ekmeğini paylaştığı dost bildiği kişilerce tuzağa çekildiğini ifade ederek şu yürek dağlayan ifadeleri kullandı: "Bugün oğlumun doğum günü... Oğlum iyilik yaptığı, karnını doyurduğu, sırtını giydirdiği dost bildiği kişiler tarafından tuzağa düşürülerek hayatına son verildi. Bu katilleri koruyanları, olayın üzerine gitmeyenleri, tüm kayıtları (HTS, MBS, PTS ve esnaf kamera kayıtlarını) toplamayanları, katilleri mükafatlandırıp bana ve aileme bu evlat acısını yaşatanları Rabbim adalet sahibi olan Allah’a havale ediyorum. Yaptıkları şerleri açıklasınlar; aldıkları onlara ateş ve azap olsun. Oğluma ve bütün zalimlerin zulmüne uğramış kimsesizlerin evlatlarına rahmet eylesin."

Acılı baba Esad Şeker, adil yargılanma ve gerçeğin ortaya çıkması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulundu.