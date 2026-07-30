Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘mutlak butlan’ kararıyla CHP'ye Genel Başkan olarak atanmasının ardından CHP'den istifa eden Özgür Özel öncülüğünde Yeni Parti kuruldu.

Dün de Dinçer Solmaz ve 14 ilçe başkanı CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye geçtiklerini açıkladı.

YENİ Parti Bahabey Caddesi Özdoğanlar Kavşağı Karaoğlan Balıkçılık yanında iletişim ofisi açtı.

Çorum il binası hizmete girene kadar tüm mahallelerde iletişim ofisi açmayı hedefleyen YENİ Parti'de üye kayıt işlemleri başladı.

Bahabey Caddesi'ndeki iletişim ofisinde YENİ Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, üye kayıt işlemi yaptı.

Tahtasız, herkesi YENİ Parti'ye üye olmaya davet ederek; "Siz değerli hemşehrilerimizin desteğiyle yola çıkan partimizde üye kayıtlarımız başlamıştır. Sorunlarımızı birlikte konuşmak, çözüm üretmek ve kaydınızı gerçekleştirmek için merkezimizde sizleri bekliyoruz. Bu parti sizin, bu gelecek hepimizin! Değişime ve aydınlık yarınlara ortak olmak isteyen tüm hemşehrilerimizi üye olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı