Çorum’un ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlardan biri olan İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı Projesi'nde çalışmalar başlıyor.
YARIN ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek projede yüklenici firma, 31 Temmuz Cuma günü itibarıyla sahada çalışmalara başlayacak.
PAZARTESİ GÜNÜ ARAÇ TRAFİĞE KAPATILACAK
Proje kapsamında, 3 Ağustos Pazartesi gününden itibaren İlim Yayma Kavşağı araç trafiğine kapatılacak.
Çalışmaların güvenli ve sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla uygulanacak trafik düzenlemesi süresince belirlenen alternatif güzergahlar kullanılacak.
Bu süreçte ulaşım, şehrin kuzey-güney aksındaki ulaşım bağlantıları Osmancık Kavşağı, Binevler Kavşağı ile Akşemseddin Caddesi Çevre Yolu Kavşağı (İskilip Kavşağı) üzerinden sağlanacak.
Ankara-Samsun ve Samsun-Ankara istikametlerinde seyreden araçlar ise şantiye alanı boyunca oluşturulan çevre yolu yan yollarını kullanarak geçişlerini sürdürecek.