Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanlığına yeniden mevcut başkan Hüsnü Bozkurt seçildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 17. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Hüsnü Bozkurt, yeniden genel başkan oldu.

ADD’nin genel kurul toplantısı, 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde ADD Genel Merkezi Prof. Dr. Muammer Aksoy Yerleşkesi bahçesinde gerçekleştirildi.

Genel Kurula Çorum’dan da ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, yönetim kurulu üyeleri ve delegeler katıldı.

Genel Kurula; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu ile tüm illerden şube başkanları, delegeler ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Hüsnü Bozkurt'la eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, genel başkan adayı olarak delegenin karşısına çıktı. Yapılan oylamada Hüsnü Bozkurt'a 463, Utku Gümrükçü'ye ise 346 oy çıktı. ADD Genel Başkanı mevcut başkan Hüsnü Bozkurt oldu.

Genel Kurula Çorum’dan ise ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, Genel Merkez Delegeleri; Güngör Atak, Yıldırım Çıtak, Hasan Eray Tüfekçi ile Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay Olcan katıldı.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ve beraberindekiler, genel merkez temsilcileri ve diğer illerin şube başkanları ile de sohbet ederek gündemi değerlendirdi.