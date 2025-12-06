Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi tarafından dayanışma gecesi düzenleniyor.

Yerel sanatçıların konser vereceği, zeybek gösterisinin yapılacağı etkinlik, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da Güleryüz Tesislerinde gerçekleştirilecek.

Dernek üyeleri, kurum ve kuruluşların yöneticileri, siyasiler ve Çorum halkı arasında dayanışma ve dostluk bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen gecenin davetiyeleri ADD Çorum Şubesi’nden veya dernek yöneticilerinden temin edilebilecek.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, dayanışma gecesine tüm Çorum halkını davet etti.