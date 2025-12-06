Gelecek Partisi Osmancık ve Mecitözü İlçe Başkanları tarafından organize edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programımızı Osmancık Ulusoy Tesislerinde yapıldı.
Programın açılışında Gelecek Partisi Osmancık İlçe Başkanı Muzaffer Kara, Gelecek Partisi Mecitözü İlçe Başkanı Mustafa Metin, Samsun Salıpazarı İlçe Başkanı Sabiye Tırık, Yeniden Refah Partisi Engelliler Birimi Başkanı Mehmet Atır İnal ve Osmancık Emekliler Derneği Başkanı Muharrem Yıldız, günün anlam ve önemi hakkında konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından misafirlere yemek ikram edildi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet