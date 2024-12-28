Ziya Gökalp İlköğretim Okulu’ndan emekli Nail Sapancı’nın kardeşi, CHP Çorum İl Genel Meclisi Üyesi Yusuf Sapancı’nın amcası, emekli gardiyan Adil Sapancı (66) vefat etti.

Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören, Gökçepınar Köyü nüfusuna kayıtlı Adil Sapancı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.

Sevgi, Seher ve Bahar’ın babası olan Adil Sapancı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi, 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından Gökçepınar Köyü’nde toprağa verilecek.