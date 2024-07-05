Yeni sezon hazırlıklarınının ilk etabını kendi tesislerinde sürdüren Çorum FK dün sabah ve akşam yaptığı aerobik koşular ile devam ettirdi. Kırmızı Siyahlı takım sabah saat 09’da günün ilk antrenmanı için tesis sahasına çıktı. Yurt dışından dönen Thomas’ın da katıldığı çalışmada ilk olarak ısınmanın ardından gruplar halinde yapılan serbest aerobik koşuları yaptıran Teknik Heyet futbolculardan tempo düşürmemelerini istedi.

Bu çalışmanın ardından tesislerde dinlenen kırmızı siyahlı takım futbolcuları akşam saat 18’de sahaya günün ikinci antrenmanı için çıktı. Bu çalışmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından aerobik dayanıklılık koşuları yaptırann Teknik Heyet daha sonra oyun formatında futbolcuları neşelendiren bir antrenman yaptırdı.

Kırmızı Siyahlı takım yeni sezon hazırlıklarını bugünde yine kendi tesislerinde yapacağı çift antrenman ile sürdürecek.