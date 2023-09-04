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33 yıldır Çorum’da Gazi Caddesi No:79 (Atatürk Lisesi altı) adresinde hizmet veren Afacan Kırtasiye yeni eğitim-öğretim yılında 33.yılına özel kaçırılmayacak kampanya başlattı.

11 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye sektöründe hareketlenmeler başladı.

Çorum’un en köklü kırtasiyelerinden Afacan Kırtasiye’de 10 bin çeşit üründe yüzde 30 indirim kampanyası başlattı.

İşletme sahibi Mehmet Ispanak, A’dan Z’ye tüm kırtasiye ürünlerinin Afacan Kırtasiye’de mevcut olduğunu belirtti.

Bu yıl 33.yılını kutladıklarını belirten Ispanak, 33.yıla tüm ürünlerde yüzde 30 indirim kampanyası başlattıklarını söyledi.

Ispanak, kaliteli ve hesaplı okul alışverişi yapmak isteyen tüm Çorum halkını Afacan Kırtasiye’ye davet etti.