İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 2024 yılında yangında evleri zarar gören ailelere 2 milyon 204 bin 190 TL acil yardım ödemesi gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl genelinde 2024 yılında meydana gelen 12 adet yangın olayı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce hasar tespit işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtilerek, “10 konutun ağır hasar, 5 konutun hafif hasar derecesinde hasar aldığı tespit edilmiştir. İl AFAD Müdürlüğümüzce, afetzede 15 aileye iaşe, ibate ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2 milyon 204 bin 190,00 TL acil yardım ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte 2024 yılında meydan gelen 1 adet aşırı yağış ve fırtına afeti sebebiyle çatısı hasar gören 5 aileye 8 bin 195 TL acil yardım ödemesi gerçekleştirilmiştir” denildi.