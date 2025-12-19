Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri insanların duygularını sömüren ve istismar eden dilencilerin çoğalmasıyla şehrin değişik noktalarında dilencilere yönelik operasyon düzenledi.
Zabıta ekipleri sokak sokak gezen dilencilerin peşine düştü.
Dilenciler, zabıta ekiplerini görünce kaçmaya çalışsa da nefes kesen kovalamacının ardından yakayı ele verdiler.
Dilencilere kabahatler kanununda para cezası kesildi.
Belediye'den yapılan açıklamada; dilencilere yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
Muhabir: Fatih Battar