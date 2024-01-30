Cumartesi günü oynanan Ahlatcı Çorum FK - Göztepe maçından bir kare.

Ahlatcı Çorum FK yedek kulübesindeki oyuna girmeyen ve oyundan çıkan futbolcular yedek kulübesinde battaniyeye sarılarak soğuktan korunmaya çalışıyorlar.

Onların arasında birisi daha var oda Ahlatcı Çorum FK alt yapısında futbol oynayan ve A takım maçlarında top toplayıcı olarak hem sahayı hem atmosferi teneffüs eden bir futbolcu adayı.

Soğuktan korunmak için o bölgede görev yapan arkadaşı ile birlikte dönüşümlü olarak battaniyeye sarılarak soğuktan korunmaya çalışıyorlar.

Tabiki elinde topla birlikte hayali bir gün o sahada futbolcu olarak bulunmak.