Çorum-Samsun karayolunda bulunan Ahçı bağları büyük bölümünün imara açılmasından sonra bağ niteliğini kaybetme noktasına geldi.

Bağ sakinleri hemen yanı başlarında bulunan site, apartman gibi konutların arasında kaldıklarını, geride kalan alanlarda bira şişesi, peçete, kâğıt, hurda birikintileri temizlemekten bıktıklarını dile getirdiler.

Binevler kavşağı Kerebigazi Yurdu hizasından Samsun yoluna cephe olan kısımlardan iç kesimlerine kadar bulunan noktalarda Ahçı bağlarının adeta çöplüğe döndüğünü, berduşların, tinercilerin mekânı haline geldiğini belirten mülk sahipleri yetkililerden çözüm bekliyor.

Geçmiş yıllarda Üçtutlar Mahallesi Fatih Caddesine kadar büyük bir alana sahip olan Ahçı bağları günümüze kadar gelen yapılaşmanın etkisiyle küçük bir alana sıkışmış vaziyette bulunmakta. Bağ sakinleri bulundukları alanların değerlendirilmesini bağ niteliği artık sonlanmış bölümlerin de şehre kazandırılmasını talep ediyorlar. Kerebigazi Yurdundan Samsun yolu cephesinin ticari faaliyetlere uygun hale getirilebileceğini belirten bağ sakinleri iç kısımların ise Çimento arazisi projesine dahil edilmesini bekliyorlar.

Bağ niteliğinin yapılan kuyulardan çıkan tuzlu su sebebiyle kaybedildiğini ve ağaç yetişmek isteyenlerin ise şebeke suyu kullanmak zorunda kaldığını belirten bağ sakinleri, en büyük sıkıntılarının ise çöplüğe dönen, berduşların, tinercilerin mekânı haline gelen bağ için yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.