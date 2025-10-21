Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 11.haftasında 26 Ekim Pazar günü evinde Boluspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın biletleri dün satışa çıktı.

Pasolig üzerinden satışa çıkarılacak olan biletler kale arkaları ve maraton tribününde 5 liradan satılacak.

Kapalı sağ ve sol 300 liradan, VİP A,B,E 1000 liradan, VİP C ise 2 bin liradan satışa sunuldu. Misafir takım seyircilerine ise biletler 6.5 liradan satışa çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Doğu ve Kale Arkası tribünlerinden alınan biletlerin transfere kapalı olduğu belirtilirken, kadın ve 15 yaş altı ücretsiz bilet uygulamasının yalnızca stadyum gişelerinden yapılacağı açıklandı.