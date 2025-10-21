Sungurlu EFE’leri tırmanışta
Sungurlu EFE’leri tırmanışta
Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 11.haftasında 26 Ekim Pazar günü evinde Boluspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın biletleri dün satışa çıktı.

Pasolig üzerinden satışa çıkarılacak olan biletler kale arkaları ve maraton tribününde 5 liradan satılacak.

Kapalı sağ ve sol 300 liradan, VİP A,B,E 1000 liradan, VİP C ise 2 bin liradan satışa sunuldu. Misafir takım seyircilerine ise biletler 6.5 liradan satışa çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Doğu ve Kale Arkası tribünlerinden alınan biletlerin transfere kapalı olduğu belirtilirken, kadın ve 15 yaş altı ücretsiz bilet uygulamasının yalnızca stadyum gişelerinden yapılacağı açıklandı.

Muhabir: Fatih Battar