Çorum Eğitim Kültür Vakfı (ÇEKVA) Ankara Şubesi’nin 2025 yılı mütevelli heyeti toplantısı yapıldı.

Ankara’da İlbank Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Her yıl Çorumlu bürokrat ve iş adamlarının bir araya geldiği ÇEKVA Ankara mütevelli heyeti toplantısında Çorum ile önümüzdeki yılın öğrenci bursları konuşuldu.

Toplantıya Çorum Valisi Ali Çalgan, Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve Mehmet Tahtasız ile Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, ÇEKVA Genel Başkanı Vali İrfan Balkanlıoğlu, ÇEKVA Onursal Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akca, onur konuğu Ahmet Ahlatçı, AYM Üyesi Kenan Yaşar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, eski milletvekilleri, Agah Kafkas, Tufan Köse, İlksen Ceritoğlu Kurt, Murat Yıldırım, Ali Haydar Şahin, Yargıtay Üyeleri; Hüseyin Canan, Hakan Yüksel, Hüseyin Şahin, Sayıştay Üyesi Mehmet Aksoy, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, E.Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, AYM Üyesi Recep Kömürcü, eski Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, Merkez Valileri Orhan Öztürk, Mustafa Yaman ve Ali Mantı, Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayri Çağır, Hitit Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Özgür Ardıç, siyasetçiler AK Parti MKYK Üyesi Hülya Terzioğlu, MHP MYK Üyesi Kürşat Azkur, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Dursun, SGK İl Müdürü Ömer Tök ile çok sayıda bürokrat ve işadamı katıldı.

ÇEKVA Başkan Yardımcıları Ahmet Özdoğan ve Galip Yeşilbaş’ın ev sahipliğinde yapılan toplantıda konuşan Ankara Şube Başkanı Bahattin Işık, Ankara Şubesinin, ilk yıl 60, 2.yıl 105, 3.yıl 135, 4. yıl 208 öğrenciye burs verdiğini ve bu yıl 350 öğrenciyi hedeflediklerini belirtti.

Işık, bu yıl aylık bursun 3.000 TL ve Kasım-Haziran 8 ay toplam 24.000 TL olduğunu ifade ederek, bu konuda hemşerilerinin desteklerine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

ÇEKVA Genel Başkanı İrfan Balkanlıoğlu, geçen yıl en çok burs veren işadamı hemşerimiz Atilla Kürşat Dikçi’ye teşekkür plaketi verirken, Çorum Valisi Ali Çalgan’da toplantının onur konuğu Ahmet Ahlatcı’ya plaket verdi.

Ahmet Ahlatcı, holdingin merkezinin halâ Çorum olduğunu ve 7.000 kişiye istihdam sağladıklarını ifade ederek, Çorum’a her türlü desteği verdiklerini ve bu sene ÇEKVA’da 100 öğrenciye burs vereceklerini belirtti.