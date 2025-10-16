Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Eylül ayında Çorum'da geçtiğimiz ay 899 konut satıldı.

Ağustos ayında 873 konut satışı gerçekleşirken, Eylül ayında 16 adet konut daha fazla satıldı.

Çorum'da 2025 yılında en fazla konut satışı Eylül ayında gerçekleşirken, bölgede Samsun’da 3014, Tokat’ta 742, Amasya’da 723 konut satıldı.

Türkiye genelinde ise Eylül ayında 150 bin 657 konut satıldı.



Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 oranında artarak 150 bin 657 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 119 ile İstanbul, 13 bin 417 ile Ankara ve 8 bin 544 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 70 ile Ardahan, 117 ile Bayburt ve 142 ile Tunceli olarak gerçekleşti.