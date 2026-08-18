Güney Koreli ünlü şarkıcı Sunmi, İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen konserinde Çorum’a gitmek istediğini söyledi.

İstanbul Festivali’nde sahne alan Güney Koreli yıldız Sunmi, Türkiye’de görmek istediği yer olarak Çorum’u seçti.

Güney Koreli K-Pop yıldızı Sunmi, İstanbul Festivali’nde kendisine yöneltilen “Türkiye’de nereye gitmek istiyorsunuz?” sorusuna “Çorum” yanıtını verdi.

Konserin ardından Türkçe paylaşım yapan ünlü şarkıcı, Çorum’u tarihi zenginliği nedeniyle merak ettiğini belirterek kenti Güney Kore’de yaşadığı Gyeongju ile karşılaştırdı.

“Nereye gitmek istiyorsunuz?” sorusuna Çorum yanıtı

Türkiye’ye İstanbul Festivali kapsamında gelen Sunmi, 15 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da sahne aldı. Festival programında aynı gün Güney Koreli grup MONSTA X de yer aldı.

Konser sırasında Sunmi’ye Türkiye’de nereye gitmek istediği soruldu. Güney Koreli yıldızın verdiği yanıt ise “Çorum” oldu.

Sunmi’nin özellikle Çorum’u seçmesi dikkat çekerken, ünlü sanatçı konserin ardından yaptığı paylaşımda bunun nedenini de anlattı.

Türkçe paylaşım yapan Sunmi, Çorum’u gezilecek yerleri ve tarihi geçmişi nedeniyle ilginç bulduğunu belirtti.

Ünlü şarkıcı, yaşadığı Güney Kore’deki Gyeongju kentinin de tarihi kalıntılarıyla öne çıktığını ifade ederek Çorum’a duyduğu ilgiyi şu sözlerle anlattı:

“Çorum'un gezilecek çok yeri olan ilginç bir şehir olduğunu düşünmüştüm. Yaşadığım Kore'deki Gyeongju da böyle tarihi kalıntıları çok olan bir şehirdi.”