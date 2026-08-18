Çorum Belediyesi, Gazi Caddesi ikinci etap çalışmaları kapsamında Valilik ile Meslek Yüksekokulu arasındaki güzergâhta asfalt yenileme çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar dün saat 05.30 itibarıyla başladı.

Çalışmalar süresince Valilik ile Meslek Yüksekokulu arasındaki güzergâh her iki yönde araç trafiğine kapatılacak.

Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları ve ulaşımda herhangi bir aksaklık meydana gelmemesi için belirtilen tarihte alternatif güzergâhları kullanmaları istendi.

Çorum Belediyesi, vatandaşların trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini rica etti.