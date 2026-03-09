Vali Ali Çalgan, Türk Ocakları Çorum Şubesini ziyaret ederek Şube Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, iftar sonrası çay eşliğinde Çorum’un simgesi haline gelen Çorum simidi ikram edildi.

Sohbet sırasında Türk Ocakları’nın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çalgan, millî ve manevi değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönündeki faaliyetleri takdirle karşıladığını ifade etti.

Ziyarette ayrıca ülke ve bölge gündemine ilişkin konular üzerine de değerlendirmelerde bulunuldu.

Çalgan, Türk Ocakları Çorum Şube Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. İrfan Çağlar ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

İrfan Çağlar ise Türk Ocakları’nın köklü geçmişi ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar üzerine Çalgan’a bilgi vererek, nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.