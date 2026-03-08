Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum iznini kapsayan kanun teklifiyle çalışan annelerin doğum izin süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacağını, özel sektörde çalışan babaların babalık izninin ise 5 günden 10 güne yükseltilmesinin amaçlandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla, "Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi" temasıyla Şişli'deki bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, kadının statüsünün güçlendirilmesi, kadınların önündeki engellerin kaldırılması noktasında neler yaptıklarını hem salondaki misafirlerin hem de erkanları başında kendilerini izleyen vatandaşların çok iyi bildiklerini söyledi.

Doğum ve babalık izni düzenlemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Meclis'e bir kanun teklifi ilettiklerini anımsatarak, "Buna göre, kamuda ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izin sürelerini 16 haftadan 24 haftaya çıkarıyoruz. Aynı düzenlemede özel sektör çalışan babaların babalık iznini de kamuda olduğu gibi 5 günden 10 güne çıkarmayı amaçlıyoruz. Bayramdan sonra yasalaşmasını ümit ettiğimiz teklifin şimdiden tüm anne babalara hayırlı olmasını diliyorum." dedi.