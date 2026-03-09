Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, bu akşam Çorum’da partisinin düzenlediği “Adalet Sofraları İftar Programı”na katılacak.

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayip Sarı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek program, bugün saat 18.00’de Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik iklimine uygun olarak düzenlenen iftar programında, Genel Başkan Mahmut Arıkan vatandaşlarla bir araya gelecek ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunacak.

Program kapsamında Çorum’daki tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, esnaf odaları, iş insanları, kanaat önderleri ve vatandaşlar davet edildi. Şehrin tüm dinamiklerini aynı sofrada buluşturmayı hedefleyen organizasyonun, birlik ve beraberlik mesajı vermesi amaçlanıyor.