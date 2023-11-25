Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, dünyanın en büyük altın işletmecilerinin katıldığı  Dubai Değerli Madenler Konferansı'na katıldı.

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Ahlatcı fuarda Garfen nokta teknolojisini sektörün liderleriyle buluşturarak altın üzerinde uygulanan markalamayı ziyaretçilerine deneyimleme imkanı sundu.

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Konferansta bir konuşma yapan Ahmet Emin Ahlatıcı, Ahlatcı Altın Rafineri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konferans sonunda Dubai Emtia Merkezi (DMCC) İcra Kurulu Başkanı Ahmed Bin Sulayem, Ahlatcı'ya konferansa katılımlarından dolayı plaket takdim etti.

Ahlatcı konferans boyunca ikili görüşmelerin yapılması yanında yeni teknolojileri katılımcıların ilgisi ve beğenisine sundu. 

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