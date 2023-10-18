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AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, amatör spor camiasının belediyenin yemeğinde bir araya geldiği programda müjdeli haberler verdi.

Ahlatcı, amatörlere malzeme desteği, Mimar Sinan sahasının modernizasyonu, Toki Atletizm sahası yenilenmesi konularında müjdeler verdi.

Yemekte yaptığı konuşmada Yusuf Ahlatcı geçtiğimiz hafta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ederek verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek ‘Mimar Sinan sahasının yenilenmesi ve modernizasyonu için söz aldık. Toki Atletizm sahasının da bakım ve onarımı için gerekli ödenek ayrılacak. Buraya Gençlik Merkezi ve yeni tenis kortlarıda yapılacak. Amatör spor camiasının ihtiyacı olan Amatör Spor Evi içinde gerekli talebimizi bakanımıza ilettik. İnşallah bu saydığımız tesislerimizi hizmete açmak bize nasip olacak. Burdan tüm camiaya bunun sözünü veriyorum’ dedi.

Bakanlık’tan 3 milyon Belediye’den 3 milyonluk malzeme

Yusuf Ahlatcı konuşmasında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın’a güçlü bir alkış istedi. Bu alkışın ardından ise Belediye’nin Amatör kulüplere malzeme desteği için açıkladığı 2 milyon lirayı az bulduğunu belirterek bunu 3 milyona çıkarmasını istedi. Başkan Aşgın’da ‘Vekilimin isteğini kıracak değilim 3 milyona çıkartıyorum’ dedi. Bu sırada amatör camia alkışlarla bu karara destek verdi.

Ahlatcı daha sonra Bakan Bak ile görüşmelerinde amatör kulüplere 3 milyon liralık malzeme desteği sözü aldıklarını buna Belediye’nin 3 milyonu ile birlikte toplam 6 milyon liralık malzeme desteği sağladıklarını belirterek hayırlı olmasını diledi.

Yusuf Ahlatcı, İl Özel İdaresi’nden sağlanan destek konusunda ise İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş’a dönerek bu yılki amatör malzeme desteğini birlikte belirleyeceğiz’ diyerek bu konuda da müjdeli bir haber vereceğini gösterdi

Ahlatcı konuşmasının sonunda ise amatör spor camiasının istekleri ve talepleri konusunda Ankara’da bir dostları arkadaşları bir kardeşlerini unutmamalarını istedi ve elinden gelen desteği vereceğini sözlerine ekledi.