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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Teksüt Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde Çorum FK Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından kültür ve fizik hareketleri yaptı.

Şut çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana sakatlıkları süren kaleci Hasan Hüseyin Akınay ile Berkan Can Değirmencioğlu ve Sadık Arda Yılmaztürk katılmadı.