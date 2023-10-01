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Trendyol 1.Lig'in 7.haftasında Bodrumspor'a konuk olan Ahlatcı Çorum FK, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

İlk yarıda Bodrumspor Üzeyir ve Celal'in bulduğu gollerle 2-0 önde kapatırken, ikinci yarıda Çorum FK'nın tek golü penaltıdan Ozan Sol'dan geldi.

Deplasmanda ilk yenilgisini alan kırmızı siyahlılar 12 puanda kaldı. Kırmızı siyahlılar haftaya Bandırmaspor'a konuk olacak.

MAÇIN ARDINDAN

Geçtiğimiz hafta Sakaryaspor maçında da kötü futbol sergileyen Ahlatcı Çorum FK, Bodrumspor maçında da bu görüntüsüne devam etti.

İlk yarıda neredeyse hiç şutu olmayan kırmızı siyahlılar yediği 2 golden sonra atak yapmaya başladı. İkinci yarıda 2-0 verdiği dezavantajla bir şekilde yüklenmeye çalıştık ama penaltı pozisyonu dışında yine pozisyon yok. Pozisyonu geçtik şutumız bile yok. Her ne kadar Sakaryaspor maçını kazansak da takımda bir şeylerin iyi gitmediği kesin. Tahsin hocanın yanlış 11 ile maça başlaması, yanlış değişiklikler, yanlış taktik anlayışı Bodrum maçından beraberlik ile bile çıkmak mucizeydi.

Takımın iki maçta verdiği görüntü hiç iyi değil. Toparlanamazsak Bandırma deplasmanından boş dönme ihtimalimiz çok yüksek. Sonra da zaten en iyi takımıyla oynayacağız. Çorum FK için çanlar çalmaya başlayabilir.