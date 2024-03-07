Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü grup lideri Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenman ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın kulüp tesislerinde yapılan çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışma 2 nolu sahada yapılan ısınma hareketleri ve ardından da çabuk kuvvet hareketleri ile devam etti. Daha sonra yarı sahada Eyüpspor maçının oyun taktiğini çalıştıran Teknik Direktör Serkan Özbalta bu çalışma sırasında mevkilere göre özel uyarılarda bulundu ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgilendirmeler yaptı.

Daha sonra tam sahada Eyüpspor maçının oyun taktiğinin çalışmasının olduğu oyun formatında bir programu uygulayan Teknik heyet futbolcuların istekli ve moralli olmalarından son derece memnun. Kırmızı Siyahlı takımbugün yapacağı taktik çift kale ile Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.