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Ahlatcı Çorum FK ligin 11. hafta maçında bugün saat 13.30’da sahasında Keçiörengücü önünde galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Kırmızı siyahlı takım ligde üst sıralardan kopmamak için dört maçtır devam eden galibiyet hasretine bugün Keçiörengücü önünde son vererek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Ligde son galibiyetini 22 Eylül’de evinde Sakaryaspor’u 1-0 yenerek alan Çorum FK bu maçın ardından Bodrum FK deplasmanında 2-1 mağlup olmuş sonraki maçta Bandırmaspor deplasmanından 0-0 beraberlik ile döndükten sonra sahasında Eyüpspor’a 3-2 mağlup olmuştu.

Son maçında ise Manisa FK deplasmanında son dakika golü ile 2-2 berabere kalan Çorum FK galibiyet hasretine bugün sahasında Keçiörengücü maçını kazanarak son vermek amacında.

Çorum FK’da sakatlıkları devam eden Sadık Arda, Thomas ve Berkay Can’ın milli maç arası sonrasındaki karşılaşmaya kadar forma giyemeyecekler.

Konuk Keçiörengücü takımır ise ligde inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Deplasmanda Erzurumspor’u 1-0 yenerek moral bulan mavi beyazlı takımın geçen hafta isesahasında Göztepe’ye tek golle mağlup oldu.

Hafta içi kupa mesaisinde Burhaniye Belediyespor’u eleyerek moral bulan Keçiörengücü takımı Çorum deplasmanından puan yada puanlarla dönerek sıralamada çıkışa geçmek istiyor.

Bugünki maçı Konya bölgesi hakemi Raşit Yorgancılar yönetecek.