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Geride kalan lig maçlarında Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor'a galibiyet sayısında 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Gol sayısında da 5-4 yeşil-siyahlılar üstünlük kurarken, iki ekip arasındaki 1 maç da berabere sonuçlandı.

Sakaryaspor, Çorum FK ile yaptığı son lig maçını 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Sakaryaspor, Çorum FK ile oynadığı 2 resmi mücadeleden sahadan mağlup ayrılırken, 1 maç beraberlikle bitti. Sakaryaspor, rakibini 1 kez mağlup etmeyi başardı. Bu karşılaşmalarda yeşil-siyahlılar, sadece 5 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.

Ahlatcı Çorum FK, 2013 yılında rakibini evinde 1-0, 2014 yılında ise deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

2021/22 sezonunun ilk yarısında Çorum'da oynanan mücadelede başladığı gibi 0-0 sona ererken Sakarya'da oynanan karşılaşmada Sakaryaspor karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.