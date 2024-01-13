Ahlatcı Çorum FK ligin ikinci yarısının ilk maçında yarın sahasında Tuzlaspor’u konuk edecek.

Ahlatcı Çorum FK ile Tuzlaspor takımları yarın saat 16’da Yeni Şehir Stadyumunda karşılaşacaklar.

Ligde ilk yarıyı 27 puanla yedinci sırada bitiren Ahlatcı Çorum FK ikinci yarının evindeki ilk maçında Tuzlaspor önünde kazanarak bu devreyede iyi bir başlangıç yapmak amacında.

Sezonun ilk maçında rakibini deplasmanda 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yapan Ahlatcı Çorum FK evinde kazanmak istiyor.

Devre arasında 8 günlük Antalya kampı ile değerlendiren Çorum FK’da Atakan Cangöz sakatlığı nedeni ile forma giyemeyecek.

Onun dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Konuk Tuzlaspor ise köü başladığı sezonun ilk yarısını 16 puanla 16. sırada ve düşme potasında bitirdi.

Mavi beyazlı takımda ligin ilerleyen haftalarında göreve başlayan genç teknik adam Bekir İrtegün ile anlaşan Tuzlaspor ligde kalmak için ikinci yarıya puanla başlamak istiyor.

Devre arasını İstanbul’da kendi tesislerinde yaptığı çalışmalar ile ikinci yarıya hazırlanan Tuzlaspor yaptığı transferlerle eksiklerine gidermeye çalıştı.

Ahlatcı Çorum FK ile Tuzlaspor arasında yarın oynanacak bu zorlu maçta Ankara bölgesi hakemi Gürcan Hasova düdük çalacak.