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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 11.haftasında Keçiörengücü'ne 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 mağlup oldu.

Maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan kırmızı siyahlılar, rakibin ikinci yarıda ki 3 golüne engel olamayıp karşılık veremeyince sahadan da 3-2 yenik ayrıldı.

Çorum FK'nın gollerini 28. dakikada penaltıdan Ozan Sol ve 40. dakikada Ahmet Sagat atarken, Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 55 ve 57. dakikalarda Moustapha Camara ve 81. dakikada penaltıdan Jurgen Bardhi kaydetti.

Çorum FK bu sonuçla 14 puanda kalırken, Keçiörengücü puanını 17'ye yükseltti.

Kırmızı siyahlılar haftaya Kocaelispor'a konuk olacak.