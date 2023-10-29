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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 10.haftasında Manisa FK ile 2-2 berabere kaldı.

Kırmızı siyahlıların gollerini 44.dakikada Ahmet Sagat ve 90+4.dakikada Murat Yıldırım attı.

Manisa FK'nın golleri ise 90+2 ve 90+8 dakikada Topalli'den geldi.

Maça Ahlatcı Çorum FK'nın ofsayt gerekçesiyle verilmeyen golü damga vurdu. VAR'da skandal bir ofsayt çizgisi çekildi. Daha sonra 90+4.dakikada Murat Yıldırım'ın golü de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ancak bu sefer VAR golü verdi.

Ahlatcı Çorum FK bu sonuçla puanını 14'e yükseltirken, kırmızı siyahlılar haftaya evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.