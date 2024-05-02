Ahlatcı Çorum FK alt yapısını yeni yetenekleri kazandırmak açılacak futbol okulu açıyor.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kursun 11 Mayıs cumartesi günü başlayacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada ‘Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü olarak, geleceğimizin teminatı olan genç yetenekleri arıyoruz! Kayıtlarımız 24.04.2024 Pazartesi gününden itibaren başladı, sizi de aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız. Siz de futbola olan tutkunuzu, yeteneklerinizi ve potansiyelinizi keşfetmek için bize katılın. Şehrimizin tek profesyonel ekibi olarak, genç oyuncularımıza en iyi eğitimi sunmayı ve onların potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Kulübümüzde profesyonel antrenörler eşliğinde, rekabetçi ortamda yeteneklerinizi geliştirme fırsatı bulacaksınız. Hayalinizdeki kariyere adım atmak için doğru yerdesiniz! Sizi aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz’ denildi.