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Ahlatcı Çorum FK’da kulübeden kırmızı kart gören teknik heyetten üç isim ile birlikte kartta sahtecilik yaptıkları gerekçesi ile 7 kulüp görevlisi ceza kuruluna sevk edildi.

Futbol Federasyonu Hukuk Kurulundan yapılan açıklamaya göre Medya Temsilcisi raporuna göre talimata aykırılıkta bulunması nedeni ile, Ahlatcı Çorum FK Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım akredite edilmediği alanda bulunması, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırılık ve ihraç sonrası tedbire uymaması, hakem soyunma odası ve koridorlardaki aykırılık nedeni ile terbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırılık nedeni ile antrenör Can Güçer, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren hareketi ve ihraç sonrası tedbire uymaması nedeni ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.

Kulüp görevlisi kartı ile stada giren ancak kartları dışarı göndererek başkalarının da girmesine vesile olan ve bunların barkotunu okutmayan Özel Güvenlik görevlileri nedeni ile kulübe ağır ceza geliyor.

Kartları başkalarına kullandırdıkları gerekcesi ile Ceylan Bağıç, Sümeyye Çılgın, Hamit Doğan, Selami Çağlar, Üzeyir Eker, Kemal Batuhan Çam ve Özkan Kambur talimatlara aykırılık ve belgelerin haksız kullanımına iştirakleri nedeni ile tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.