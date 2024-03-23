Ahlatcı Çorum FK dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Milli ve genel seçim arası nedeni ile iki hafta sonunu maç yapmadan geçirecek olan kırmızı siyahlı takım önceki gün başladığı hazırlıklarını dünki antrenman ile devam ettirdi.

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Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya yurt dışına giden isimlerden Hakan, Thomas, Geraldo, Ologo ve Nalepa katılmazken diğerleri takımla birlikte çalıştı.

Isınma hareketleri ve düz koşunun ardından dar alanda pas çalışması yaptıran teknik heyet daha sonra ise üç takımlı tek kaleli maç yaptırdı.

İki takım maç yaparken diğer takım düz koşu yaptığı çalışmada gol yiyen takım düz koşuya geçti.

Oldukça renkli görüntülerin olduğu bu çalışmanın ardından ise fitnes salonuna geçen kırmızı siyahlı takım burda kuvvet hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Ahlatcı Çorum FK salı günü Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçının çalışmalarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.