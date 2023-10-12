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HARUN AKKAYA

Ahlatcı Çorum FK üç günlük iznin ardından gelecek hafta sonunda sahasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu Bandırmaspor deplasmanında 0-0 berabere kaldığı maçın ardından milli maç nedeni ile lige verilen aradan dolayı teknik heyet takıma üç gün izin vermişti.

Üç günlük iznin ardından dün akşam saatlerinde tesislerde toplanan kırmızı siyahlı takım Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde haftanın ilk çalışmasına çıktı.

Yurt dışına giden futbolcuların izinli olduğu için katılmadığı antrenmanda sakatlıkları bulunan Gökhan, Berkay Can ve Sadık Arda takımdan ayrı olarak olarak program dahilinde çalıştılar.

Toplu olarak yapılan ısırma koşusu ve ardından dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman kültür fizik hareketleri ile sona erdi.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.