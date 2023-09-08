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HARUN AKKAYA

Ahlatcı Çorum FK üç günlük iznin ardından çalışmalarına dün akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu evinde Gençlerbirliği’ne 1-0 yenilerek sahasındaki ikinci maçtan da puansız ayrılan kırmızı siyahlı takıma milli maç arası nedeni ile Teknik Direktör Tahsin Tam tarafından üç gün izin verildi.

Dün öğlen saatlerinde tesislerde toplanan Ahlatcı Çorum FK saat 18.30’da gelecek hafta sonu Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladılar. Üç günlük izinde yurt dışına giden yabancı futbolcular ile Murat Yıldırım ve Atakan Akkaynak katılmadılar.

Bu futbolculardan Geraldo’ya memleketine gidişin bir gün sürmesi nedeni iki gün ekstra izin verildiği öğrenildi

Teknik Direktör Tahsin Tam haftanın ilk antrenmanı öncesinde futbolcularla yaptığı kısa toplantıda Gençlerbirliği maçını değerlendirdiği ve bu maçı unutarak bir sonraki maça motive olmalarını istedi. Yenileme çalışması ile başlayan Ümraniyespor hazınrlığı bugün yapacak antrenmanla devam edecek.