Ahlatcı Çorum FK ligin 28. hafta maçında Salı günü Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takım çalışmasında savunmaya yönelik özel bir yüklemeye antrenman programı uygulandı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ve beşi iki pas çalışması ile devam eden antrenmanda daha sonra iki takımlı savunma çalışması yaptıran Teknik Heyet bu bölümde özel uyarılarda bulundu.

Ligde son haftalarda fazla gol yiyen ve özellikle son Samsunspor deplasmanında alınan farklı mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Serkan Özbalta savunmaya yönelik özel bir program uyguladı.

Savunmanın üçüncü bölgeden başlaması gerektiğini belirten Özbalta tüm mevkilere yönelik özel uyarılarda bulundu ve yapılması gerekenler konusunu uygulamalı olarak gösterdi.

Lige verilen iki haftalık ara nedeni sonrasında futbolcularda yaşanan motivasyon düşüklüğünün hafta başından buyana devam eden çalışmalar ile büyük oranda ortadan kalktı.

Kırmızı siyahlı takımın çalışmasında futbolcuların morallerin yükseldiği gözlendi.

Ahlatcı Çorum FK Keçiörengücü maçının hazırlıklarını hafta sonu yapacağı iki antrenmanla sürdürecek.

Pazartesi günü öğlen yapacağı antrenmanın ardından Ankara’ya gidecek.